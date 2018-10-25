Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Teröristlerden kurtarılan Japon gazeteci, Bakan Varank’a teşekkür etti

Suriye’de teröristlerin elinden kurtarılan Japon Gazeteci Jumpei Yasuda’da ülkesine dönmek için havaalanında bulunduğu sırada karşılaştığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'de 3 yıldır rehin tutulduktan sonra Türkiye’nin girişimleri sonucu kurtarılan Japon gazeteci Jumpei Yasuda, İstanbul'dan uçakla Japonya'ya hareket eti. Japon gazeteci, ülkesine dönmeden önce havalimanında karşılaştığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a Türk halkına teşekkür ettiğini söyledi.
 
Yasuda, 2015 yılı haziran ayında ülkedeki gelişmeleri takip etmek için kaçak yollarla girdiği Suriye’de teröristler tarafından rehin alınmıştı. Türkiye’nin girişimleri sonucu Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) başarılı bir operasyonuyla kurtarılan Yasuda, Hatay'daki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki işlemleri tamamlanmasının ardından uçakla 21.20'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.
 
Japonya Büyükelçiliği görevlileri ile Atatürk Havalimanı VİP Salonu'nda uçuş saatini bekleyen Yasuda, İstanbul'daki programlarını tamamlayarak Ankara'ya dönmek üzere olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile karşılaştı. Yasuda, Varank’a kurtarılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına şükranlarını iletti.
 
Varank, görüşmeye ilişkin fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı;
 
“Suriye’de rehin tutulan Japon Gazeteci Yasuda ile ülkesine dönmeden önce havalimanında karşılaştık. Cumhurbaşkanımız ve Türk halkına şükranlarını iletti. Başbakan Abe’nin Cumhurbaşkanımızı arayıp teşekkür ettiği, hepimizi gururlandıran başarılı operasyonu için MİT’i kutluyorum.”
 
Yasuda, işlemlerin ardından Türk Hava Yolları’nın (THY) Tokyo seferiyle ülkesine hareket etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mersin´de Hamlet kuyruğu

Mersin´de Hamlet kuyruğu

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

PKK'nın tahrip ettiği Sur'daki değişim göz kamaştırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA