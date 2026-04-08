Teröristlerden saldırı keşfi! Terör saldırısına ilişkin yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı.

Devam eden çalışmalarda, 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri devam eden teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik ile dün yakalanan 3 şüpheliyle gözaltına alınanların sayısı 12 oldu.

Şüphelilerden 10'unun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülürken, teröristler Yunus Emre Sarman, Enes Çelik, Onur Çelik'in fotoğrafları ortaya çıktı.

TERÖRİSTLER OLAY YERİNDE KEŞİF YAPMIŞ

Polis ekiplerinin çalışmasında, teröristlerin daha önceden olay yerinde keşif yaptığı belirlendi.

Teröristlerden Onur Çelik'in eşinin de ifadesi alındı. Kadının ifadesinde, eşine saldırıyı yapmaması yönünde telkinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Dünkü saldırıda teröristlerden Yunus Emre Sarman, polislerle yaşanan çatışmada etkisiz hale getirilmişti.

Teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik ise yaralı olarak ele geçirilmişti.

POLİSLE ALAY EDEREK GÖRÜNTÜ ALAN 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Levent'te meydana gelen terör saldırısı ve çatışma anlarını cep telefonuyla kaydederek polisle alay eden 7'si kadın 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Levent'te meydana gelen terör saldırısı ve polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sırasında, çevredeki bir plazada çalışan kişilerin polislerle alay ederek çektiği ve infiale yol açan görüntüler ile ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 7'si kadın 8 şüpheli sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.