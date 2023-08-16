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Güncel

Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 13:30 - Güncelleme:
Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ş ifadeler yer aldı;

Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler;

- 37.480 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- 50 adet el bombası,

- 94 adet RPG-7 antitank mühimmatı,

- 134 adet RPG-7 sevk fişeği mühimmatı,

- 880 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek fişeği,

- 5 jelikan motorin.

  • arama-tarama
  • mühimmat
  • teröristler

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