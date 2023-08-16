Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ş ifadeler yer aldı;
Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler;
- 37.480 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- 50 adet el bombası,
- 94 adet RPG-7 antitank mühimmatı,
- 134 adet RPG-7 sevk fişeği mühimmatı,
- 880 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek fişeği,
- 5 jelikan motorin.