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Güncel

Teröristlere ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmetçik Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine girmeye devam ediyor. Operasyonlar çerçevesinde bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

IHA2 Ocak 2024 Salı 15:41 - Güncelleme:
Teröristlere ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Kahraman Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak teröristlere ait bir mağara tespit eden Mehmetçik, mağara içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Yapılan faaliyetler çerçevesinde 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 200 adet el bombası, 560 adet doçka makineli tüfek mühimmatı, 7 bin 500 adet 7.62 mm mühimmat, bin 500 adet 5.56 mm mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan devreler, kablolar ve ateşleme düzenekleri, 39 adet AK-47 şarjörü, 4 adet Dragunov şarjörü, 10 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet dürbün, 5 adet termal silah dürbünü, 2 adet sabit telefon, 1 adet kamera kayıt cihazı, 5 adet Yaesu telsiz, 1 adet Yaesu telsiz batarya, 1 adet sabit merkez Yaesu telsizi, 2 adet 15vat invertör (akım düzenleyici), 3 adet dalgıç seti, 6 adet oksijen tüpü, 1 adet hücum çantası, 5 adet şarjörlük ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

  • mağara
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