Teröristlere ait mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahraman Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak teröristlere ait bir mağara tespit eden Mehmetçik, mağara içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Yapılan faaliyetler çerçevesinde 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 200 adet el bombası, 560 adet doçka makineli tüfek mühimmatı, 7 bin 500 adet 7.62 mm mühimmat, bin 500 adet 5.56 mm mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan devreler, kablolar ve ateşleme düzenekleri, 39 adet AK-47 şarjörü, 4 adet Dragunov şarjörü, 10 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet dürbün, 5 adet termal silah dürbünü, 2 adet sabit telefon, 1 adet kamera kayıt cihazı, 5 adet Yaesu telsiz, 1 adet Yaesu telsiz batarya, 1 adet sabit merkez Yaesu telsizi, 2 adet 15vat invertör (akım düzenleyici), 3 adet dalgıç seti, 6 adet oksijen tüpü, 1 adet hücum çantası, 5 adet şarjörlük ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.