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Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, mayın ve el yapımı patlayıcı kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor.

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Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mevzilerin iş makineleriyle kullanılamaz hale getirilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

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