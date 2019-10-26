Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, mayın ve el yapımı patlayıcı kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor.
- AA
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mevzilerin iş makineleriyle kullanılamaz hale getirilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen YPG/PKK'lı teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor." ifadelerine yer verildi.
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