''Teröristlere desteği kesin''

Çocuklarının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG saflarına katıldığını iddia eden bazı aileler, uluslararası camiaya destek çağrısında bulundu. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi sürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren aileler, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın terör örgütlerinden desteğini çekmesini istedi.

TERÖRÜ LANETLİYORUZ

Diyarbakır’da 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer, oğlunun Suriye’de terör örgütü YPG’nin elinde olduğunu öğrendiklerini belirterek, “PKK, YPG, YPJ gibi terör örgütleri hepsi birdir. Hiçbirinin Kürtlükle alakası yoktur. Ben de Kürt’üm ama terör örgütlerini desteklemiyorum, aksine lanetliyorum” ifadelerini kullanan Biçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerika Başkanı diyor ki ‘PKK, Kürt’tür.’ Bastıra bastıra söylüyorum, Kürt değildir. Ben de Kürt’üm öyle bir şey yok. Terörü lanetliyor, kesinlikle desteklemiyoruz. Çocuklarımız oraya özgürlükleri alınarak götürüldü. Gelecekleri çalındı. Okul okuması, kalemle, defterle uğraşması gereken yerde şu anda çocuklarımız Suriye’de bombalarla, silahlarla... Biz bunu kabul etmiyoruz. Amerika, Kürtler üzerinden oyun oynuyor. Bizim üzerimizden oyun oynamasınlar. Buradan başkanlarına ve kendi halkına çağrımdır, evlatlarımızı geri getirsinler. Evlatlarımızı istiyoruz.”

DESTEKLİYORLAR

Diyarbakır’da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için eyleme katılan Süleyman Aydın, oğluna kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti. ABD, Rusya ve Avrupa’ya seslenen Aydın, “Neden sesimizi duymuyorsunuz? HDP resmen çocuklarımızı götürüyor. Bunların bir temsilcileri var. O da HDP. HDP’de PKK, PKK da YPG demek. Bunu artık bilmeyen yok” dedi. Bazı ABD Kongresi üyelerinin terörist elebaşı “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin’i ülkeye davet etmelerine tepki gösteren Aydın, şöyle konuştu: “O bir PKK’lı. Binlerce çocuğun, gencin katili. Kendi menfaati için yanına alıyor. Amerika resmen bunlara destek veriyor. Abdullah Öcalan, ‘Kendisi manevi oğlumdur.’ dedi. Katilliği iyi yaptığı, kimsenin gözünün yaşına bakmadığı için manevi oğludur. O bir katildir, teröristtir.”

FAKİRLİKLE BÜYÜTTÜM

İstanbul’dan 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katılan anne Fatma Bingöl, oğlunun HDP aracılığıyla kandırılarak, Suriye’ye gönderildiğini öğrendiklerini ifade etti. Çocuğunun tehdit edilerek götürüldüğünü belirten Bingöl, “Çocuklarımızın arkasına sığınıp, onları ateşe atıyorlar. Koltuklarında oturuyorlar. Kimsenin buna hakkı yok. Çocuklarımızı geri getirsinler” dedi. “Terör örgütü YPG’nin Kürtlerin hakkını savunduğu” iddiasına tepki gösteren Bingöl, “Kürt hakkı değil, bu, Amerika’ya uşaklık etmektir. Çocuğum Amerika’ya uşaklık ederek Kürt hakkını savunamaz. Çok üzgünüm, içimdeki acıyı tarif edemem. Oğlumu onlara yem olsun, dağda kurda kuşa yem etsinler diye büyütmedim. Oğlumu yoksullukla, fakirlikle büyüttüm” diye konuştu.