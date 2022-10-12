Teröristlere psikolojik operasyon! Örgüt kamplarına helikopterle atıldı

TSK, Jandarma, MİT ve Emniyet, kararlı operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük darbe vurdu. Dün de Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist imha edildi. PKK'ya yönelik operasyonlar sadece askeri değil psikolojik olarak da yürütülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde "Dağlara annelerden mektuplar atıyoruz. Aileler megafonla 'teslim olun' çağrısında bulunuyor" açıklamasında bulundu.

İKİ DİLDE FOTOĞRAFLI ÇAĞRI

Açıklamanın ardından operasyonun detayları ortaya çıktı. Buna göre, güvenlik ve istihbarat birimleri son kalan 120 teröristi belirledi. Aileleri fotoğraflı Türkçe-Kürtçe özel mektupları kaldıkları örgüt kamplarına havadan attı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Mektuplarda, "Teslim ol" ve "Terörist sayısı yurt içinde 120'nin altında" denilerek teröristlere çağrı yapılıyor. Mektuplarda aileleriyle fotoğrafları ve annelerinin duygusal mesajları da yer alıyor.

'SIĞINACAĞIN TEK LİMAN AİLEN'

Terörist Yakup Demir'e de aile fotoğrafıyla şöyle seslenildi: "Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına sığınacağın tek liman ailendir. Ailen seni bekliyor."

'HASTAYIM, SON KEZ SARILAYIM'

Terörist Erol Taşçı'ya da hasta olan annesinin ağzından şu mektup yazıldı: "Erol, çok hastayım, sana son kez sarılmak istiyorum."

'SOFRADA YERİN HEP HAZIR'

Terörist Güven Özcan'a da yemek sofrası fotoğrafıyla şöyle seslenildi: "Annen gittiğinden bu yana sofrada sana yer ayırıyor. Belki bir gün gelirsin diye..."

'ÖĞRENCİLERİN SENİ SORUYOR'

Müjde Erkmen'e öğrencilerinin olduğu fotoğrafla şu mesaj verildi: "Geleceğe umutla bakan öğrenciler seni soruyor. Nerede güzel gözlü öğretmenimiz diyor."

'BABACIĞIM SENİ ÇOK ÖZLEDİM'

Dağdaki Hasip Şimşek adlı teröriste, kızıyla birlikte olduğu fotoğrafla, "Babacığım seni çok özledim" mesajı verildi.

'İÇİNDEKİ ÇOCUĞA KULAK VER OĞLUM'

Zeynal Küçük adlı teröriste de çocukluk fotoğrafı kullanılarak şu yazıldı: "Zeynal, içindeki çocuğun sesine kulak ver."

'GELİRSİN DİYE MENEMEN YAPTIM'

Recep Kipçak adlı teröriste de annesi şöyle seslendi: "Sen gelirsin diye en sevdiğin menemeni her gün yapıyorum."