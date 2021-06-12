Teröristlerin etkisiz hâle getirildiği mağarada PKK'nın cephaneliği çıktı!

12 Haziran 2021 Cumartesi 10:50 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 10:52

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde;

- 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 2 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek,

- 2 adet RPG-7 roketatar,

- 1 adet Doçka makineli tüfek,

- 1 adet M-16 piyade tüfeği,

- 35 adet el bombası,

- 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,

- 1 adet termal kamera,

- 1 adet Laptop bilgisayar,

- keskin nişancı kıyafeti ve örgütsel doküman ele geçirildi.