Teröristlerin kendini patlatma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Mersin'de 26 Eylül gecesi Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ve bilgiler ortaya çıktı. Bir polisin şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde güvenlik görevlilerinin teröristlerle girdiği kahramanca mücadele gözler önüne seriliyor. Ortaya çıkan son görüntüde ise silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 kadın teröristin çatışma sonrası sırt çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdiklerine ilişkin anlar yer aldı. Kameraya yansıyan görüntülerde, silahlı çatışma bilgisini alarak bölgeye giden bekçiler nizamiye kapısına doğru temkinli yaklaştıkları sırada büyük bir patlama meydana geldiği görülüyor. Büyük bir alev topunun ortaya çıktığı patlama sonrası bölgede park halindeki aracın ve ağaçların yanmaya başladığı görülüyor. Bir süre sonra bekçilerin patlamanın olduğu yere doğru ilerledikleri anlara ilişken görüntüler yer alıyor.

SALDIRIDAN 3 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞLAR



Olayın ardından ardı ardına operasyonlar düzenleyen Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün 22 kişiyi gözaltına alırken, dün de terörle bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, önemli bilgilere de ulaştı. Hain saldırıyı gerçekleştiren 2 kadın teröristin saldırıdan 3 gün önce Türkiye'ye giriş yaptıkları ve saldırının Suriye'de planlandığı belirlendi.

GİZLİ HABERLEŞME AĞI ÜZERİNDEN KOORDİNE EDİLDİLER



Diğer yandan, teröristlerin tıpkı FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock gibi bir haberleşme ağı üzerinden koordine edildikleri ve Tece Polisevi'nin koordinatlarının da bu uygulama üzerinden teröristlere bildirildiği öğrenildi.