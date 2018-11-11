Teröristlerin model uçaklarla planladığı saldırılar jammer ile önlendi

Teröristler askeri noktaları ve 10 Kasım törenlerini maket uçaklarla kana bulamak istedi. Şırnak dün 10 ayrı saldırı girişimine sahne oldu. Üzerlerine C-3 tipi patlayıcı bağlanmış mini model uçaklarla yapılmak istenen saldırılar amacına ulaşamadı. Araçları hazırlayan PKK’lı teröristlerin ilk hedefi, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesindeki komando alay komutanlığı oldu. PKK’ya büyük darbe vuran birliğe yönelik saldırı girişimi, Mehmetçiğin model uçağı havada vurmasıyla sonuçsuz kaldı.

TÖREN ALANINA DÜŞTÜ, PATLAMADI

İkinci saldırı noktası ise Şırnak’ta 10 Kasım törenlerinin gerçekleştiği alan oldu. Devlet erkânı ve yüzlerce vatandaşın bulunduğu yere yönelen mini hava aracı, törene katılanların arasına düştü. Maket uçağın yere çakılmasının ardından geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yerine çağrılan uzman ekipler, bombalı aracı inceledi. Kamuflaj boya sıkıldığı gözlenen model uçağın üzerindeki ilk incelemede, uçağa bağlı çivi ile güçlendirilmiş, üzerinde elektrikli fünyeye bağlanmış 150 gram ağırlığında C-3 patlayıcı tespit edildi. Model uçaktaki patlayıcının, telsizle komut bağlantısını kesmeye yarayan sinyal kesici cihazların (jammer) tören alanında bulunması sayesinde infilak etmediği sanılıyor.

BU YENİ TAKTİK Mİ?

İlk iki saldırının ardından tamamı askeri alanlara yönelik olmak üzere 6 saldırı girişimi daha meydana geldi. Model uçaklardan 3’ünün, Kuzey Irak’tan Şırnak-Siyahkaya bölgesine gönderildiği, 1 uçağın düşürülerek etkisiz hale getirildiği, kalan 2 hava aracının ise Irak’ın Javde Dağı bölgesine geçtiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre teröristler şu noktaları da hedefledi: Şırnak’ın Kayatepe mıntıkasındaki askeri bölge, Aydoğdu’da bulunan karakolun 1 kilometre güneybatısı, Irak’taki Kostok bölgesi. Bu noktalara birer tane patlayıcılı model uçak düştü. Cihazların her birinin ayrı ayrı komuta edildiği ve hedef bölgede telsiz menzilinden çıkmasından dolayı patlama yaşanmadığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarıyla büyük darbeler yiyen PKK’nın saldırılar için seçtiği yeni yöntemin ‘bombalı hava araçları’ olması dikkat çekici bulunuyor. Mehmetçik, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları sırasında da hem PKK hem de DEAŞ’ın bu tip saldırı girişimleriyle karşılaşmıştı.

(Yenişafak)