Teröristlerin planı deşifre oldu! Hain taktik: Motosikleti kullanan bile bilmiyor

04 Ocak 2021 Pazartesi 14:01 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 14:04

Saldırı ve sızma girişimlerinde başarılı olamayan terör örgütü her yolu deniyor. Bomba koydukları araca sistem kuran teröristler, anlık görüntü, ses ve konum takibi yapıyor. Telefon düzenekli bombayı böylelikle kilometrelerce uzaklıktan patlatabiliyorlar.

Rasulayn'da Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın şehit edilmesinde de aynı sistemin izleri bulundu. Deşifre edilen o hain planın detaylarına ulaşıldı.

MOTOSİKLETİN FARINDAN TELEFON ÇIKTI

Barış Pınarı bölgesindeki kontroller sırasında bomba düzenekli bir motosiklet bulundu. Ekipler, oturma selesinin altında ve yakıt tankında el yapımı patlayıcı ve telefon düzeneği ele geçirdi. Motosikletin farına gizlenmiş bir telefon daha buldu.

ANLIK SES VE GÖRÜNTÜ UYGULAMASI İLE ADIM ADIM İZLEMİŞLER

Bilişim uzmanlarının incelemesinde, telefona indirilmiş mobil uygulama fark edildi. Uygulama sayesinde, bombalı aracın bulunduğu yerden anlık görüntü, ses ve konum bilgisinin kesintisiz alındığı tespit edildi. Örgüt yöneticilerinin, bombalı araçta sürücünün dahi bilmediği bir yere sistemi yerleştirdikleri, istedikleri noktada ise patlattıkları saptandı.

TRT Haber'in haberine göre, örgütün hain taktiği 10 Aralık 2020 tarihinde Rasulayn'da Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın şehit edilmesinde de kullandığına dair izler bulundu. Şehit yüzbaşının araçtan indiğini gördükleri anda eylemi gerçekleştirdikleri değerlendiriliyor.