Tunceli’de teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı
Tunceli kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi. 2 F-16 savaş uçağı mağarayı vurdu.
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