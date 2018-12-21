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Tunceli’de teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı

Tunceli kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi. 2 F-16 savaş uçağı mağarayı vurdu.

  • İHA
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Tunceli Valiliğinin açıklamalarına göre 

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