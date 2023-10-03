Teröristlerin saldırıda kullandığı silahta çöl rengi detayı!

Eli kanlı terör örgütü, Türkiye'deki huzuru ve güven ortamına göz dikti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının başladığı gün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist, canlı bomba saldırısı gerçekleştirmek istedi. Hainlerden biri kendini patlattı, diğeri ise kahraman Türk polisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin PKK üyesi oldu belirlendi. Saldırı girişiminde kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmada ise; Kayseri'nin Develi ilçesindeki özel bir işyerinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan Mikail Bozlağa'nın teröristlerce katledilerek aracı gasp edildiği öğrenildi.



Güvenlik birimleri, araç ve teröristlerin üzerinde yaptığı incelemelerde, 9 kilo 700 gram RDX ihtiva eden C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, roketatar, Glock marka susturucu takılı tabanca, Blow marka tabanca, M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, kalaşnikof silah ele geçirdi.



Sabah'ın haberine göre; Terör saldırısında kullanılan mühimmatların nasıl temin edildiği noktası ilk akla gelen konuların başında yer aldı. Güvenlik uzmanları, teröristlerin mühimmatları özel olarak seçtiklerini anlattı.



İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı, polis ekipleri tarafından 7 gün 24 saat boyunca özel olarak korunuyor. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne genel ziyaretçiler sivil memur ve polis ekiplerinin yardımıyla kimlik kontrolü ve x ray cihazından geçerek giriş yapıyor. Araçlar ise; polis ekipleri tarafından yatar ve çıkar bariyerlerin önünde kontrol edilmesinin ardından otoparka yönlendiriliyor.



PKK'LILAR ÖZEL EĞİTİM ALDI

Saldırıyı gerçekleştiren teröristler bulvar üzerinde gasp ettikleri araçtan inerek saldırıyı gerçekleştiriliyor. Güvenlik uzmanları, Rusya menşei RPO-A Shmel olarak değerlendirilen roketatar atışı ile nizamiyi ve içinde bulunan polisleri şehit ederek içeriye sızmayı planladıklarını değerlendiriyor. PKK'lı teröristlerin, Rusya menşei RPO-A Shmel'i kullanabilmek için Suriye'de özel bir eğitimden geçtiği biliniyor.

RPG serisi roketatarlara benzer yapıda bulunan 11 kilogram ağırlığındaki RPO-A Shmel roketatar, 700 mm uzunluğunda, omuzdan ateşlemeli, 1000 metre azami ve 200 metre etkili menzile sahip. Uygun şartlarda, eğitimli birisi tarafından 600 metreye kadar isabetli atış yapılabiliyor. Bu roketatar ile taş, tuğla veya betondan yapılmış binaları, hafif zırhlı ve motorlu araçları devre dışı bırakma görevini yerine getirebiliyor. Suriye'de ve Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında, RPO-A Shmel'in aktif olarak kullanıldığı biliniyor.



SURİYE VE IRAK'I İŞARET EDİYOR

Güvenlik kaynaklarının dikkat çektiği önemli bir konu ise, ABD'nin Colt firması tarafından geliştirilmiş M16 piyade tüfeğinin Karabina versiyonu olan M-4 olarak tabi edilen tüfek ile saldırıya geçmeleri. Ölü olarak ele geçirilen teröristin elinde bulunan M-4 tüfeğinin sahra veya çöl rengi olarak adlandırılan renge özellikle boyandığı görüldü.

Uzmanlar, Suriye ve Irak'ı bölgelerindeki çatışmaları işaret ediyor. Bölge'de kamufle olabilmek için silahların sıklıkla bu renklere boyandığının bilgisini paylaşılırken bu bölgelerden giriş yaptığını düşünülüyor. Ayrıca, bu tür silah ve roketatarı kullanabilmenin tek şartının eğitimli olmaktan geçtiğini ve saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin hedef küçülterek silahıyla ateş açmaya devam ettiğini böylelikle hem kendini korumaya aldığını hem de karşısındakini kolay şekilde vurma kabiliyeti arttığını aktardı.



PKK'YA HANGİ ÜLKE SİLAH TEMİN EDİYOR

Terör örgütü PKK birçok ülkeden temin ettiği silahlarla masum insanları hedef alarak şehit ediyor. Örgütün Rusya, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Çin, İspanya ve İsrail gibi ülkelerin çoğu PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen silah temin ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİYORLAR

PKK'nın Irak'taki yapılanması daha çok etkili ve ucuz olarak bilinen Rus yapımı silahları temin ediyor Bu silahların Rusya tarafından doğrudan verilmediği, başka ülke ve kişilerce ulaştırıldığı ifade ediliyor. PKK terör örgütünün Suriye yapılanmasına batı ülkelerinin yaklaşımı daha farklı ilerliyor. Suriye'de terör örgütü "DEAŞ ile mücadele" bahanesi adı altında terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyi sürdürüyor.

RUS MENŞEİ SİLAHLAR PKK'NIN ELİNDE

Rusya menşeili Sam füzeleri, RPG roketatarlar, 60 milimetrelik havan topu ile bunlara ait mühimmat, uzaktan kumandalı mayınlar, gece görüş dürbünleri ve Kalaşnikof marka silahlar PKK/YPG terör örgütüne satılıyor. Tespitlere göre PKK'nın kullandığı roketlerin yüzde 65'i Rusya'ya ait olduğu biliniyor. Tabanca ve el bombaların birçoğunda da Rusya imzası var. Suikast silahı Kannaslar'da yine Rusya yüzde 50 ile önde görülüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNE EN BÜYÜK DESTEK ABD'DEN

Silahların seri numaralarını silen ABD, PKK'ya her türlü silahı aktarıyor. Ele geçirilen diğer suikast silahlarının ABD orijinli olduğu tespit ediliyor. Terör örgütüne askeri ve lojistik destek sağlayan ABD, geçtiğimiz yıllarda Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından terör örgütü işgalindeki bölgelere kapalı kasalarda hafif ve ağır silah, mühimmat, sinyalizasyon ve radar ekipmanlarının yanı sıra yaşam malzemesinin yer aldığı 300 tırın giriş yaptığı gündemde oldukça yer aldı.

SERİ NUMARALAR SİLİNEREK TESLİM EDİLİYOR

Almanya kod numaralarını ordu envanterinin dışında tutarak PKK'ya füze gönderiyor. İtalya da Almanya gibi silahların seri numaralarını silerek PKK'ya veriyor. Son on yılda güvenlik güçlerinin PKK'ya yaptığı operasyonlarda ele geçirdiği mayınların yüzde 60'ı İtalya'ya ait olduğu ortaya çıkarıldı. İngiltere, Çin, İspanya, İsrail gibi ülkeler de silahların seri numaralarını silerek PKK'ya veriyor.