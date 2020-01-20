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Elazığ'da 4 yıl önce teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan vagonlar kaldırıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu raydan çıkan vagonlar kaldırıldı.

AA20.01.2020  10:00 - Güncelleme: 20.01.2020  10:00

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, 30 Temmuz 2016'da Burgudere köyü Masala mevkisinde yük treninin geçişi sırasında teröristlerin el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu raydan çıkan 5 vagonun kaldırılması için TCDD ile temasa geçti.

Yapılan çalışmanın sonucunda jandarma gözetiminde, raydan çıkan vagonlar vinçle bulundukları yerden kaldırıldı.

- OLAY

Elazığ-Tatvan seferini yapan 53014 sefer sayılı yük treninin 30 Temmuz 2016 günü Burgudere köyü Masala mevkisinden geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen saldırıda yük treninin 5 vagonu raydan çıkmıştı.

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

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