İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9717
  • EURO
    7,5591
  • ALTIN
    377.156
  • BIST100
    97810.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve giyim malzemesi ele geçirildi
Güncel

Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve giyim malzemesi ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve giyim malzemesi ele geçirildi.

AA21 Nisan 2020 Salı 12:28 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 12:28
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Köprüçay köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran" operasyonu sürüyor.

Bölgede arama faaliyeti yürüten ekipler, akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloku, telsiz, sim kart bulunan cep telefonu, çakmak doldurma tüpü ile muhtelif sağlık ve giyim malzemesi buldu.

Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri imha edildi.

Yerli solunum cihazı tanıtıldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.