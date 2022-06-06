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Teröristlerin sızma girişimi engellendi! Geri çekilmek zorunda kaldılar

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçesi kırsalında varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Halep'in Bab ilçesindeki cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 10:47 - Güncelleme:
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YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın doğusundaki Acemi köyünde SMO cephe hattına 00.30 sularında sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine SMO unsurlarının ağır silahlarla karşılık vermesi sonucu kayıp veren teröristler, yaklaşık iki saat süren çatışmaların ardından çekilmek zorunda kaldı.

YPG/PKK, işgalindeki Münbiç ilçesinde zaman zaman yaptığı sızma girişimleri ve roket saldırılarıyla ülkenin kuzeyinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri tehdit ediyor.

  • YPG/PKK
  • sızma girişimi

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