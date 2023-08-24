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Teröristlerin taciz ateşi sonucunda yaralanan askerimiz şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in şehit olduğunu bildirdi.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 09:32 - Güncelleme:
Teröristlerin taciz ateşi sonucunda yaralanan askerimiz şehit düştü
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Demir'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Demir'in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

  • Pençe-Kilit Operasyonu
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