PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği camilerden 120'si restore edilip tekrar ibadete açıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Şırnak kent merkezi ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçesinde terör saldırıları sonucu tahrip olan 151 camiden büyük bir kısmı, devletin imkanıyla onarıldı.

Onarımı ve yapımı biten camilerden 120'sinde yeniden ezan sesi yükselirken, vatandaşlar sağlanan huzurla camilerde tekrar ibadet yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

3 tarihi cami ibadete açıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde birçok ev ve tarihi yapının yanı sıra zarar gören Nasuh Paşa, Fatih Paşa, Arap Şeyh, Hacı Hamit, Hasırlı, Hocaoğlu, İbrahim Bey, Kadı, Şeyh Mutahhar camilerinden İbrahim Bey, Kadı ve Şeyh Mutahhar Camisi yapılan restorasyon çalışmalarından sonra ibadete açıldı.

İlçede, teröristlerce 2 kez ateşe verilen 1516-1520 yıllarında dönemin Vali Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve kubbelerinin kurşunla kaplı olması dolayısıyla "Kurşunlu" diye de anılan, kentteki ilk Osmanlı eseri Fatihpaşa Camisi ve diğer 4 caminin restorasyon çalışmaları sürüyor.

"Bundan sonra inşallah ezanlarımız susmayacak"

Sur İlçe Müftüsü İsmail Fakirullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplum tarafından telin edilen ve karşılığı bulunmayan çukur olaylarında en çok etkilenen yerlerin başında camilerin yer aldığını söyledi.

"Vatandaşlar belki de kendi evlerinin zarar görmesini bir şekilde kabul ettiler ama şehadetin ve İslam'ın sancaktarlığı olan alemin işareti olan camilerimizin ve minarelerimizin zarar görmesini bir türlü içlerine sindiremediler." diyen Fakirullah, onarımı tamamlanan ve ibadete açılan camilerden ezan seslerinin yükseldiğini belirtti.

Camiler açılınca gözyaşına hakim olamayan birçok vatandaşı gördüklerini dile getiren Fakirullah, şöyle konuştu:

"Ağladılar, camilerine sarıldılar. Bu olaylar bizi derinden etkilediği gibi vatandaşı da derinden etkilemiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle bir şey olmayacaktır, buna artık vatandaş müsaade etmeyecektir. Bundan sonra inşallah ezanlarımız da susmayacak, camilerimiz de kapanmayacak. Birliğimizin ve şehadetlerimizin temeli olan bu ezanlar inşallah ilelebet Sur'un minarelerinde, özelde Diyarbakır'da, genelde ülkemizde inşallah güzel müezzinlerimiz tarafından okunarak dalga dalga her tarafa yayılacaktır."

Teröristlerin Kurşunlu Camisi'ni "kamp" olarak kullandıklarını anımsatan Fakirullah, camide ciddi bir hasarın olduğunu, sadece caminin değil yüreklerinin de yakıldığını dile getirdi.

"Onlar aslında yapmış oldukları eylemin ne kadar ve hangi açıdan tesir edeceğini biliyorlardı. Camilerimizi ele geçirerek bizi ele geçireceklerini düşünüyorlardı, Allah'a çok şükürler olsun, Rabbim hiçbir zaman fırsat vermemiş, bundan sonra da fırsat vermeyecek." diyen Fakirullah, restorasyon çalışması süren diğer camilerin de 2020 yılının başında ibadete açılacağını bildirdi.