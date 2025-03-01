İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terörle mücadele PKK'yı çökertti! Terör örgütü silah bırakacağını açıkladı
Güncel

Terörle mücadele PKK'yı çökertti! Terör örgütü silah bırakacağını açıkladı

Türkiye'nin terörle mücadelesi terör örgütü PKK'yı çökertti. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın 'PKK anlamını kaybetti, silahları bırakın' çağrısını kabul eden Kandil, teröristbaşının çağrısına uyacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ1 Mart 2025 Cumartesi 08:52 - Güncelleme:
Terörle mücadele PKK'yı çökertti! Terör örgütü silah bırakacağını açıkladı
ABONE OL

Türkiye'nin sınır içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele operasyonları terör örgütü PKK'yı çökertti. Terör örgütü, silah bırakacağını açıkladı.

Kandil'in açıklamasında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'PKK anlamını kaybetti, silahları bırakın' çağrısına uyulacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İmralı'nın çağrısını kabul ediyoruz. Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

PKK İÇİN BAŞKA SEÇENEK KALMAMIŞTI

Terörle mücadele operasyonlarıyla yolun sonuna gelen PKK için başka seçenek kalmamıştı.

ÖCALAN, İMRALI'DAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

PKK elebaşı Öcalan, İmralı Adası'ndan yaptığı çağrıda, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." demişti.

Elebaşı Öcalan'ın mesajı 27 Şubat günü İstanbul'da yapılan basın toplantısıyla paylaşılmıştı.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAM DESTEK VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece tam destek vermişti.

İmralı'dan silah bırakma çağrısı: PKK kendini feshetmelidir

İmralı'nın silah bırakma çağrısı... Sözcü Çelik: Devletin pazarlık yapması söz konusu değil

İmralı'nın çağrısı dünya basınında gündem oldu: Başkan Erdoğan'ın önemli siyasi başarısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.