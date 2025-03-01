Terörle mücadele PKK'yı çökertti! Terör örgütü silah bırakacağını açıkladı

Türkiye'nin sınır içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele operasyonları terör örgütü PKK'yı çökertti. Terör örgütü, silah bırakacağını açıkladı.

Kandil'in açıklamasında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'PKK anlamını kaybetti, silahları bırakın' çağrısına uyulacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İmralı'nın çağrısını kabul ediyoruz. Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Terörle mücadele operasyonlarıyla yolun sonuna gelen PKK için başka seçenek kalmamıştı.

ÖCALAN, İMRALI'DAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

PKK elebaşı Öcalan, İmralı Adası'ndan yaptığı çağrıda, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." demişti.

Elebaşı Öcalan'ın mesajı 27 Şubat günü İstanbul'da yapılan basın toplantısıyla paylaşılmıştı.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAM DESTEK VERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece tam destek vermişti.

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