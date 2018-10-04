Hulusi Akar: Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin, "Terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir." dedi.

Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı için geldiği Brüksel'de basına yaptığı açıklamada, "Alçak ve hain bir saldırı sonucunda 7 şehidimiz ve yaralılarımız var. Ben öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

"Terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir." ifadelerini kullanan Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Bu konuda azimliyiz, kararlıyız. Bütün emniyet, silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucularımız azimle ve kararlılıkla yurt içinde, yurt dışında bu mücadeleyi sürdürmekte. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir şiddette, artan bir tempoda devam edecek. Kısacası terörist bitmeden, bizim mücadelemiz bitmeyecek. Terör biter, o zaman mücadele biter."

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.