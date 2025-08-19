İSTANBUL 29°C / 21°C
  ''Terörsüz Türkiye'' hedefinde yeni gelişme: Şehit yakınları ve gaziler dinlendi
Güncel

''Terörsüz Türkiye'' hedefinde yeni gelişme: Şehit yakınları ve gaziler dinlendi

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4. toplantısı sona erdi. Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan, hiçbir pazarlığın konusu olmadan bu sürecin bir an evvel bitirilmesi ve bu ülkede ezeli ve ebedi kardeşliğimizin yeniden tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.' dedi.

19 Ağustos 2025 Salı 17:23
''Terörsüz Türkiye'' hedefinde yeni gelişme: Şehit yakınları ve gaziler dinlendi
ABONE OL

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4. toplantısı sona erdi. Toplantıda, şehit yakınları ve gaziler dinlendi.

TBMM Tören Salonu'ndaki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk katıldı.

Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan, hiçbir pazarlığın konusu olmadan bu sürecin bir an evvel bitirilmesi ve bu ülkede ezeli ve ebedi kardeşliğimizin yeniden tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir." dedi.

