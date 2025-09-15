İSTANBUL 26°C / 18°C
Güncel

Terörsüz Türkiye süreci sürüyor: Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine mektup

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubu, Van'ın Gürpınar ilçesindeki şehit güvenlik korucusu Davut Şafak'ın ailesine teslim edildi.

15 Eylül 2025 Pazartesi 14:45
Terörsüz Türkiye süreci sürüyor: Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine mektup
AK Parti Gürpınar İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Ilıkan ve beraberindeki partililer, 30 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden görev dönüşü sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Şafak'ın ailesini Savacık Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Şehidin eşi Aynur Şafak'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye eden Ilıkan, Başkan Erdoğan tarafından şehit ailesine özel yazılan mektubu iletti.

Ilıkan, Başkan Erdoğan'ın şehit ailesine gönderdiği mektubu teslim etmek için ilçeye 46 kilometre mesafedeki mahalleye geldiklerini söyledi.

Mahalle ziyaretlerinde "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili olumlu tepkiler aldıklarını belirten Ilıkan, "Cumhurbaşkanı'mızın gönderdiği mektupları şehitlerimizin ailelerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimiz, bu sürecin ilerlemesini, çocukların yetim kalmamasını, annelerin ve babaların evlat acısı yaşamamasını istiyor. Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız." dedi.

Şafak'ın kabrini ziyaretinde dua okuyan Ilıkan ve beraberindeki partililer, şehidin çocuklarına kırtasiye malzemesi ve kıyafet hediye etti.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • şehit ailesi
  • terörsüz türkiye
  • mektup

