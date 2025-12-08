Terörsüz Türkiye... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sadece görev değil, devlet projesidir

TBMM Genel Kurulu 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerine başkanlık etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Terörsüz Türkiye, sadece TBMM'de oluşturduğumuz komisyonun görev alanında değildir. Bu bir devlet projesidir. Devletin bütün ilgili kurumları bu sürecin kazasız belasız yürütülmesiyle ilgili olarak çok üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir.

Yeni ve sivil anayasa önemli bir sorumluluk. Demokratik yeni meclis iç tüzüğünün ele alınmasını ümit ediyorum.

Türkiye'nin 2. yüzyılına yaraşır katılımcı, demokratik, kuşatıcı sivil bir anayasanın yapılması, TBMM'nin 28'inci Dönem Meclisinin sorumluluklarından biridir.