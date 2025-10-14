Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dinlemelerde sona gelirken yasal düzenlemeler için de düğmeye basılacak. Yasal düzenlemelerin iki aşamalı olarak gündeme gelmesi planlanıyor.

AK Parti'deki genel düşünce, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyon çalışmalarını tamamlayıp ortaya genel bir çerçeve çıktıktan sonra yasal düzenlemelerin gündemi getirilmesi yönünde. Komisyonun da önümüzdeki aylarda önerileri içeren raporunu sunması planlanıyor. Rapor sonrası yasal düzenlemelerin iki aşama gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Sabah'ın haberine göre, Bu aşamalar şöyle:

GENEL AF, ÖCALAN'A AF YOK

Yapılacak düzenlemeler ana başlıkları ile belirlendi. Buna göre, genel af veya teröristbaşı Öcalan'a af getirilmesi gündemde olmayacak.

BİRİNCİ AŞAMA

Terör örgütü PKK'nın silah bırakan üyeleri için yasal düzenleme yapılacak. Yapılacak düzenlemenin tanım, amaç ve kapsam bölümünde 'kendini fesheden örgütlerin silah bırakan üyelerinin durumunun ne olacağı, nasıl bir yol izleneceği tek tek anlatılacak. Örneğin tanım bölümünde 'silah bırakan örgüt üyesi' ve 'suça bulaşmamış örgüt üyesi' ne anlama geldiği yazılacak. Kapsam maddesinde düzenlemenin 'kimleri kapsadığı', amaç maddesinde 'yasanın niye çıkarıldığı' anlatılacak. Türk Ceza Kanunu'nun 221'inci maddesi 'Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz" ifadelerini içeriyor.

Süreç için çıkartılacak yasada da buna benzer hüküm yer alacak. Düzenleme tamamen suça bulaşmamış olanları ilgilendirecek. Yasanın çıkması ile birlikte suça bulaşmamışsa, rahatlıkla Türkiye'ye toplumsal hayata karışabilecekler.

İKİNCİ AŞAMA

Suça bulaşanların durumuna ilişkin bazı adımlar atılacak. Genel bir infaz düzenlemesi yapılacak. Bu düzenleme ceza ertelemesi mi yoksa başka bir şekilde mi olacak önümüzdeki günlerde netleşecek. Ancak şu anda bu konu hiçbir şekilde gündeme gelmeyecek. Örgütün silah bıraktığı devlet tarafından teyit edilmedikçe bir adım atılmayacak.

ŞEHİT VE GAZİLER

Genel çerçevesi toplumu rahatsız etmeyecek ve şehit ve gazileri rencide etmeyecek bir düzenleme gündeme gelmiş olacak.