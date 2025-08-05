<p>Komisyonun ilk toplantısı 8 saat sürenin ardından sona erdi. </p><p></p><p lang='tr' id='id__tg8ciql02t' data-testid='tweetText'>Komisyon, çalışmalarına Cuma günü saat 14.00'te devam edecek.</p><p></p><p lang='tr' id='id__ukwlw2et90c' data-testid='tweetText'>TBMM Başkanlığı, komisyonun adının 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' olarak belirlendiğini açıkladı.</p><p></p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/08/05/terorsuz-turkiye-icin-mec-543_2-43.jpg'/>'Terörsüz Türkiye' için Meclis'te tarihi gün... Kurtulmuş: Yeni bir dönemin eşiğindeyiz<img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/08/05/mhpden-komisyonda-net-mes-785_2-43.jpg'/>MHP'den Komisyon'da net mesaj: Bu süreç Çözüm Süreci'nin 2024-2025 versiyonu değildir