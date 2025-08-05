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Terörsüz Türkiye'ye adım adım... Tarihi komisyonda ilk toplantı sona erdi

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısı sona erdi. Komisyon, cuma günü saat 14:00'te yeniden toplanacak.

Haber Merkezi5 Ağustos 2025 Salı 17:01 - Güncelleme:
Terörsüz Türkiye'ye adım adım... Tarihi komisyonda ilk toplantı sona erdi
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Komisyonun ilk toplantısı 8 saat sürenin ardından sona erdi.

Komisyon, çalışmalarına Cuma günü saat 14.00'te devam edecek.

TBMM Başkanlığı, komisyonun adının 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' olarak belirlendiğini açıkladı.

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  • terörsüz türkiye
  • TBMM
  • Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

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