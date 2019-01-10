'Terörün hepsi bizim için aynı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ‘Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler’ hakkında TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirdi. Burada sunum yapan Bakan Çavuşoğlu, gündemdeki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, ABD’den gelen heyetin görüşmesi ve sonrasındaki yapılan açıklamaların ardından gerçekleşen sunumunda, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını herkesin gördüğünü vurguladı. Çavuşoğlu “Adımlarımızı nasıl Afrin’de attıysak, nasıl Fırat Kalkanı ile Fırat Nehri’nin batısında Cerablus bölgesinde ve El Bab’a kadar adımlarımızı attıysak, Fırat’ın doğusunda da bu adımları atmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz. Terörle mücadele konusunda kararlılığımızı herkes gördü. YPG ve PKK’nın güçlenmesi ve tehdit oluşturmaması için gerekli tedbirleri aldık. Buradan doğacak boşluktan terör örgütleri faydalanmasın. Ne DEAŞ, ne YPG/PKK. Bizim için hepsi aynıdır” diye konuştu. Türkiye’nin, Fırat’ın doğusunda adımlar atmaktan çekinmeyeceğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu “Türkiye olarak Suriye’deki gelişmelerin tüm boyutunda varız” dedi.

ABD İÇİNDE GÖRÜŞ FARKI

Çavuşoğlu, sürecin ABD ile nasıl koordine edileceğine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk’ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey’in Ankara temaslarında da bu konuların ele alındığını ifade etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti: ABD’nin bu kararından ABD’yi vazgeçirmek için çaba sarf eden ülkeler de var. ABD içinde farklı sesler var. Tüm bunları konsolide etmeye çalışıyoruz. Son günlerde, ABD’nin mazeret olarak, özellikle ‘Kürtleri öldürmeyin’ gibi söylemlerini de şiddetle reddettiğimizi defaatle söyledik. Sayın Başkanımız da dün grup konuşmasında gayet açık net bir şekilde vurguladı. Burada, çekilmekte ABD’nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD’nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi bu. Ama kendi içinde farklı kurumlardan farklı seslerin geldiğini de görüyoruz

İDLİB VURGUSU

Suriye’nin toprak ve sınır bütünlüğünü desteklediklerini bir kez daha tekrar eden Bakan Çavuşoğlu “En önemli süreç siyasi süreçtir. Bugüne kadar İdlib Mutabakatı’nın uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz. İdlip muhtırasının uygulanması siyasi çözüm açısından önemli” dedi. Çavuşoğlu, İdlib mutabakatında sahada zorlukların olduğunu, ancak üstesinden gelindiğini belirterek “Sahada zorluklar var ama üstesinde geliyoruz. İran da aktörlerden biri, onlarla da görüşüyoruz. Seversiniz ya da sevmezsiniz İran da Suriye bir aktördür” dedi.