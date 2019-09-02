Yazın serin ve kışın ise sıcak tarihi mağaraları ile bilinen İnkaya köyünde yaşayan vatandaşlar, geçtiğimiz yıllarda yaşanan terör olayları nedeni ile köylerini terk etmek zorunda kaldı. Yıllarca doğup büyüdükleri köylerinden uzakta olan vatandaşlar, bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terörün kökünün kazınması ile birlikte tekrar köylerinin yolunu tuttu. Tarihi mağaraları ve balık çeşmesi ile ünlü olan, doğal güzelliği ile cennetten bir köşeyi andıran İnkaya köyü, şimdilerde yerli ve yabancı turistler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

TERÖR OLAYLARI KÖYÜ BOŞALTTI

Daha önce İnkaya köyünde yaşayan ve terör olayları nedeni ile ilçe merkezine göç eden Müfit Yıldız, terör nedeniyle köylerinden göç ettiklerini ve şimdilerde ise piknik yapmak ve misafirlerine tarihlerini tanıtmak için köyü ziyaret ettiklerini söyledi. Yıldız, “Burası yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip. Eskiden bizde buralarda tarihle yaşıyorduk. Terör nedeniyle herkes terk etti, biz de Kulp’a yerleştik.

Yavaş yavaş buralar temizlendi, dedelerimizin ve babalarımızın yaşadığı yer, bizde gelip gidiyoruz. Buranın tarihi, suyu, değirmeni gibi her yerinde farklı farklı güzellikler vardır. Mağaralar çok, eskiden burada yaşayan vatandaşlar tarafından yapılmış mağaralar. Misafirlerimiz geldiğinde buraya getirip piknik yapıyoruz. Yerli ve yabancı turistleri burada ağırlamak isteriz” dedi.

MAĞARALAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

İlçe merkezine göç eden 58 yaşındaki Azmi Yıldız ise daha önce bu tarihi mağaralarda insanların yaşadığını dile getirdi. Yıldız, “Eskiden insanlar bu mağaralarda yaşıyormuş, bizim ailemiz de bu mağaralarda yaşamış. Bu su kayaların altından çıkıyor, yazın çok soğuk kışın ise duman atarcasına sıcak su. Daha önce kimse buralara gelemezdi, şimdilerde ise normale döndü, turistleri davet ediyoruz, gelip buraları görmelerini istiyoruz.

Buralar boşlamıştı, şimdilerde bahçe eken, çadır kuran ev yapanlar var, daha sonradan baya bir yerleşim oldu. Terörden temizlendi rahat yaşıyoruz şimdilerde” diye konuştu.