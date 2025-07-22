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  • Ters yola giren otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı: 2 ölü
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Ters yola giren otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı: 2 ölü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki otomobil ters yöne girerek, karşı yoldan gelen bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.

IHA22 Temmuz 2025 Salı 06:46 - Güncelleme:
Ters yola giren otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı: 2 ölü
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Olay, 21.00 sıralarında Eskişehir istikameti Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 06 HL 601 plakalı otomobil, ters yöne girerek sürücüsü öğrenilemeyen 35 DF 976 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından iki sürücünün de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı incelemelerde bulunurken, araçlar yoldan kaldırılana kadar trafik alternatif yollara aktarıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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