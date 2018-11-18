Eskişehir'de ters yönde giden araç tehlike saçtı
Eskişehir'de çevre yolunda ters yönde süratli bir şekilde ilerleyen sürücü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri ölümle burun buruna getirdi.
- İHA
Eskişehir-Bursa karayolunda sabah saatlerinde sürücüler kendilerini şok eden bir manzarayla karşılaştı. Ters yönde hızla sol şeritte ilerleyen bir araç kazaya davetiye çıkardı. Batıkent Kavşağı'nı geçerken bir sürücü tarafından kameraya çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Eskişehirli sürücüler, araç sahibinin tavrını sert sözlerle eleştirdi.
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