Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eskişehir'de ters yönde giden araç tehlike saçtı

Eskişehir'de çevre yolunda ters yönde süratli bir şekilde ilerleyen sürücü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri ölümle burun buruna getirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eskişehir-Bursa karayolunda sabah saatlerinde sürücüler kendilerini şok eden bir manzarayla karşılaştı. Ters yönde hızla sol  şeritte ilerleyen bir araç kazaya davetiye çıkardı. Batıkent Kavşağı'nı geçerken bir sürücü tarafından kameraya çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Eskişehirli sürücüler, araç sahibinin tavrını sert sözlerle eleştirdi. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Şans eseri bulunan tarihi eserler

Şans eseri bulunan tarihi eserler

Hayvanların X-Ray altındaki görüntüleri

Hayvanların X-Ray altındaki görüntüleri

Üşengeç insanların güldüren halleri

Üşengeç insanların güldüren halleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA