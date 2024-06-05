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Tersanedeki yangında acı haber geldi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tersanede bulunan bir gemide çıkan yangında yaralanan personel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
Tersanedeki yangında acı haber geldi
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Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde bir gemide çıkan yangında ağır yaralanan Mustafa Altuntaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangında yaralanan 3 personelden 2'sinin taburcu edildiği, diğer yaralının tedavisinin Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde dün yapım aşamasında bulunan geminin suya indirilmesinin ardından yangın çıkmış, olayda yaralanan 4 personel ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

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