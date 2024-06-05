Tersanedeki yangında acı haber geldi

Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde bir gemide çıkan yangında ağır yaralanan Mustafa Altuntaş, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangında yaralanan 3 personelden 2'sinin taburcu edildiği, diğer yaralının tedavisinin Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde dün yapım aşamasında bulunan geminin suya indirilmesinin ardından yangın çıkmış, olayda yaralanan 4 personel ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.