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''Teşekkürler Türkiye'' pankartı açtılar

Samsun'da yaşayan Ukraynalılar ülkelerinin egemenliğine desteğinden dolayı ‘Teşekkürler Türkiye' pankartı açtı.

IHA12 Şubat 2022 Cumartesi 15:29 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:29
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Türkiye'nin çeşitli illerinde ve dünyada farklı ülkelerde eş zamanlı olarak #StandWithUkraine (Ukrayna'nın Yanında Kal) etkinliği yapıldı. Ukraynalıların ülkeleriyle dayanışmalarını göstermek adına yaptıkları etkinlik Samsun'da Karadeniz Ukraynalılar Derneği'nce gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca ülkelerinin egemenliğine verdiği destekten ötürü Türkiye'ye de teşekkür edildi.

Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Lıudmyla Shymko, "Türkiye'nin 4 köşesinde faaliyet gösteren 18 Ukrayna derneği 'Ukrayna'nın yanında kal' kampanyası düzenliyorlar. Bu kampanya Ukraynalıların yaşadığı farklı ülkelerde yapılıyor ve tüm dünyada birlik ve beraberliği teşkil ediyor. Bu birlik tezahürü Ukrayna'ya karşı devam eden Rus saldırganlığı ve Rusya'nın 8 yıl önce Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş şartlarına karşın ülke halkımıza ve ordumuza olan desteğimizi ve dayanışmamızı gösteriyor. Bugün Türkiye'de yaşayan tüm Ukraynalılar Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği için komşu ülke Türkiye'ye teşekkür ediyorlar" dedi.

Açıklamaların ardından Türkiye ve Ukrayna milli marşları okunarak etkinlik son buldu.

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