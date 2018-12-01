Tesla Autopilot 1 milyon km yol yaptı

İlk çıktığında, “otonom sürüş teknolojisi” olarak lanse edilen ve insanların otobanlarda sürücü koltuğunu boş bırakarak otomobil sürmesine neden olan, ancak yaşanan ölümlü kazalardan sonra ismi “sürüş asistanı” teknolojisi olarak değiştirilen Tesla’nın Autopilot uygulaması, bugüne kadar toplam 1 milyon km yolu tek başına sürdü.

Bu dev deneyimle beraber, Google’ın otonom sürüş teknolojisnin kısa süre önce aştığı 1 milyon km’lik deneyimine yaklaşan Tesla Autopilot, sessiz sedasız, dünyadaki en iyi otonom sürüş teknolojileri arasına girmek üzere. Ancak yine de Autopilot uygulamasını bugüne kadar yaptığı az sayıdaki kazalarda iki kişinin öldüğü biliniyor.

Bu da Tesla’nın uygulamayı, resmen değil ama fiilen, doğrudan müşterilerine test ettiriyor olmasından kaynaklanıyor.

(Tech Inside)