Teslim edilen SİHA'ların önemine dikkat çekti: ABD, acilen Türkiye'yi dahil etmeli

Star.com.tr 29 Haziran 2021 Salı 13:24 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 13:35

Hindistan'ın eski Türkiye büyükelçisi M.K. Bhadrakumar (Melkulangara Bhadrakumar) ABD-Türkiye ilişkileri üzerine çarpıcı bir analiz yazısı kaleme aldı.



ABD-Rusya geriliminin zirveye ulaştığını belirten Bhadrakumar, Biden hükümetinin Türkiye'deki diplomatik açılımlarının bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bölgede oluşan jeopolitik gerçekliğe işaret eden Bhadrakumar, "ABD, Kafkaslar'dan Polonya'ya kadar Rusya'ya karşı koyma stratejisine Türkiye'yi acilen dahil etmesi gerekiyor. Türkiye, ABD'nin Rusya ve İran'daki eskrim çabalarında potansiyel olarak en iyi ortaktır." dedi.

Washington ve Ankara arasında Kabil havaalanının güvenliğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Hintli diplomat Türkiye'nin son zamanlarda Polonya ve Ukrayna'ya teslim ettiği SİHA'ların önemine vurgu yaptı.

Bhadrakumar, "Türkiye'nin işbirliği, ABD'nin son zamanlarda yeni üsler kurduğu Akdeniz'de güç planlamak için çok önemli. Türkiye ve ABD, Rusya'yı (NATO'nun Afrika'ya gelecekteki genişlemesinin kapısı olarak tasavvur ettiği) Libya'nın dışında tutma konusunda da aynı çıkarlara sahip" dedi.

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