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Teslim olan örgüt mensubu tedavi gördüğü hastanede babasıyla bir araya geldi

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evladına kavuştu. Dün teslim olan örgüt mensubu Haşim Açar, babasıyla tedavi gördüğü hastanede bir araya geldi.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 15:05

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu teröristler, bölücü örgüt PKK'dan kaçıp teslim olmaya devam ediyor.

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma komutanlıklarının ikna çalışması sonucu dün teslim olan Haşim Açar, tedavisi için Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Açar, tedavisinin sürdüğü hastanede babasıyla bir araya geldi.

- EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğluna, Hüsniye Kaya kızına, babaanne Halime Kadran torununa, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan kızına, baba Melik ve anne Melek Aslan 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğluna, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna, anne Cahide Alkan oğluna, anne Şahize Altınkaynak kızına kavuşmuştu.

Dün Haşim Açar ve Tekoşin Açar'ın da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden, evladına kavuşanların sayısı 13'e yükseldi.

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