Teslim olan PKK'lı terörist, Batman'da ailesiyle buluştu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının teslim olmaları amacıyla Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince silahlı terör örgütüne katılan şahıs ve aileleriyle 2021-2022 yılları arasında bilgilendirme, önleme ve ikna çalışmaları yürütüldüğü bildirildi.

2013 yılında Batman'dan silahlı terör örgütüne katılan ve hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan erkek örgüt mensubunun 4 Haziran'da Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaparak, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne teslim olmasının sağlandığı belirtilen açıklamada, örgüt mensubu ile ilgili adli tahkikatın Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, teröristin 7 Haziran'da Batman'da ailesiyle buluşturulduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Örgüt mensubu ile yapılan ilk görüşmede, çeşitli vaatlerle kandırılarak terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç ve susuz bırakıldığını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak, Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla, güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.



Kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve vereceği infaz gibi ağır cezalarla aç ve susuz bırakılmaktan korktuklarını, örgütten kaçma arayışı içerisinde olanların korkmamaları gerektiğini, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini ifade etti. Örgüt mensubu, örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbirinin doğru olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevlilerinin kendilerini çok sıcak karşıladıklarını, Batman Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin kendilerine çok iyi davrandıklarını ve vermiş olduğu bu karar nedeniyle çok mutlu olduğunu beyan etti."