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Teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist, ailesiyle bir araya geldi.

AA13 Nisan 2021 Salı 14:35 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 14:35
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Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla 6 yıl önce terör örgütü YPG/PKK'ya katılan S.A'nın (24) dün terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan S.A. işlemlerinin sürdüğü Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu.

S.A. yıllar sonra annesine ve kardeşine sarıldı.

Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı.

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