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Teslim olan teröristlere ait mağarada PKK'nın cephaneliği ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

11 Haziran 2023 Pazar 14:10 - Güncelleme:
Teslim olan teröristlere ait mağarada PKK'nın cephaneliği ele geçirdi
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MSB'den yapılan açıklamaya göre Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 Haziran'da bir mağaradan çıkan iki terörist, Mehmetçiğe teslim oldu.

Mağarada yapılan aramada bir RPG-7 roketatar silahı, iki 7.62 mm PKMS makineli tüfek, iki doçka makineli tüfeği ve 650 fişek, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, bir mavzer, bir zagros keskin nişancı tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği ve 2 bin 800 fişek, bir AKS-74 piyade tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve 700 fişek, bir shotgun, 120 el bombası, 330 AKS piyade tüfeği fişeği, 3 bin 100 PKMS makineli tüfek fişeği, 3 RPG-7 antitank roket başlığı, 12 dolu M-16 piyade tüfeği şarjörü, 26 dolu AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 15 el yapımı patlayıcı düzeneği, bir keskin nişancı dürbünü, iki yer telsizi, 3 el telsizi, 7 gaz maskesi, 3 oksijen tüpü, iki jeneratör ve 3 akü ele geçirildi.

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