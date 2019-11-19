''Teslim olmazsan sütümü helal etmem''

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ne başlayan ailelerin bekleyişi sürüyor. 77’nci günü geride bırakan nöbete katılan aileler, çocuklarına kavuşmadan hiçbir yere gitmeyeceklerini söylüyor. Diyarbakırlı Hüsniye Kaya da 5 yıl önce daha 14 yaşındayken PKK tarafından kandırılarak örgüte katılan kızı Mekiye için ‘evlat nöbeti’ tutan annelerden biri. Suriye’de olduğunu öğrendiği Mekiye’sine kavuşmak için gün sayan Hüsniye Kaya, devletin müsaade etmesi durumunda Kandil’e gitmek istediğini belirterek, “Kızım için gerekirse ölürüm” dedi. Kızına seslenen acılı anne Hüsniye Kaya, “Mekiye, sesimi duyarsan bil ki bu yol ölüm yoludur. Ya ölürsün, ya da yakalanırsın. Başka çare yok, evine dön, annene dön. “Devlete teslim ol. Eğer teslim olmazsan sana hakkımı da sütümü de helal etmeyeceğim” diye konuştu.

DAĞA HDP GÖNDERDİ

Hüsniye Kaya, “Kızımı okuldan arkadaşları HDP’ye teslim etti. Buradan da dağa götürdüler. Kaç defa HDP’ye gidip kızımı sordum. Bana ‘tanımıyoruz’ dediler. Sonra öğrendim ki kızımı bir ay boyunca burada saklamışlar, Kızım 14 yaşındaydı, daha çocuktu. O yaşta ne yapabilir ki? Kızımı bulmak için canımı feda ederim, zaten ölmüşüm. Bir kulağım kapıda, bir kulağım telefonda, hep bir haber bekledim” ifadelerini kullandı. Acılı anne Hüsniye Kaya, “Sekiz bayram oldu kızım evde değil. Artık dayanamıyorum, kızımı istiyorum. Devlete rica ediyorum, HDP’yi sıkıştırsınlar, çocuklarımızı getirsinler” dedi.

Annelerin feryadı ‘Arka Sokaklar’dan duyuldu

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’nın önünde ‘evlat nöbeti’ tutan acılı annelerin feryadı, polisiye dizi, ‘Arka Sokaklar’ın senaryosuna taşındı. Dizinin Cuma akşamı yayınlanan bölümünde nöbetteki annelerin yaşadıkları ekranlara yansıtıldı. İş bulma vaadiyle kaçırılan 19 yaşındaki oğlu Tuncay için nöbet tutan Fatma Bingöl, “Çok duygulandım. Aynen bizim burada nasıl feryat ettiğimizi, çocuklarımızı istediğimizi anlatmışlar. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.