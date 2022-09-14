Tespit edilen mağarada terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz. Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlere ait iki mağara tespit edilirken çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden bazıları şu şekilde:

- 247 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 19 adet RPG-7 roketatar,

- 2 adet keskin nişancı tüfeği,

- 4 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 1 adet av tüfeği,

- 1 adet pompalı tüfek,

- 4 adet bombaatar,

- 1 adet MG-3 makinalı tüfek,

- 1 adet RPG-26 roketatar,

- 1 adet 60 mm havan,

- 70 adet el bombası,

- 1 adet Doçka uçaksavar silahı,

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 4 adet M-16 piyade tüfeği,

- 20 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

- 1 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı,

- 1 adet RPG-7 optik nişangâh,

- 3 adet termal silah dürbünü,

- 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu,

- 300 adet bombaatar mühimmatı,

- Çok ayıda hafif ve ağır silah mühimmatı,

- 1 adet yangın söndürme tüpü,

- 1 adet kaynak makinası,

- 7 adet termal şemsiye,

- 3 adet hedik,

- 5 adet set halinde oksijen tüpü,

- 1 adet switch çoklayıcı,

- 2 adet sabit telefon,

- 1 adet kayıt cihazı,

- 1 adet Yaesu el telsizi,

- 2 adet Yaesu sabit merkez telsiz,

- 1 adet IP kamera,

- 1 adet kulaklık,

- Kimyasal ışık çubukları,

- 1 adet tripod ayaklık,

- 1 adet güç kaynağı,

- 1 adet joystick kumanda,

- 1 adet havalandırma fanı,

- Çok sayıda örgütsel doküman.