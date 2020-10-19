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Test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400'ler böyle görüntülendi

Sinop'ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan 2. askeri konvoy Ankara'ya dönüş yolunda görüntülendi.

IHA19 Ekim 2020 Pazartesi 09:30 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:30
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Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S-400’ler Ankara’dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim’de Samsun’dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop’a ulaşmıştı. Sinop’ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400’lerin bazıları Ankara’da konuşlandırılmak üzere dün yola çıkmıştı.

S-400’leri taşıyan askeri araç konvoyunun ikincisi de Samsun’da görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400’ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı. Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Kafileye konvoy komutanı öncülük etti. Çok sayıda aracın yer aldığı konvoyun Ankara’ya gittiği öğrenildi.

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