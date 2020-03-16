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Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırmıştı: Test sonuçları belli oldu

Almanya'dan 12 gün önce Düzce'ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızı koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alınmak üzere Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilirken, küçük kız babası tarafından kaçırılmak istendi. Baba ve kızı fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kızın test sonuçları negatif çıktı.

IHA16 Mart 2020 Pazartesi 07:53 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 07:53
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Edinilen bilgilere göre, Almanya’dan 12 gün önce Türkiye’ye gelen Şirin Filiz (5), dün gece ateş ve boğaz ağrısı yaşamaya başladı. Küçük kızı baba Ünal Filiz ilk olarak Gölyaka Entegre Hastanesi Acil Servisine götürdü. Şirin, buradan Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan muayenesinde küçük kızın korona virüs şüphesiyle gözetim altına alınmasına ve ileri tetkiklerinin yapılarak gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Kararı duyan baba Ünal Filiz, kızını alarak kaçmaya başladı. Hastanedeki sağlık çalışanlarının haber vermesi üzerine baba ve küçük kızı Yığılca Sapağı mevkiinde polis tarafından yakalandı. Küçük kız Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek gözetim altına alınırken, baba ise polis ekiplerince Şehit Osman Çatana Polis Merkezine götürüldü.

Küçük kızdan alınan numunelerin inceleneceği ve 1 hafta boyunca Atatürk Devlet Hastanesinde gözetim atlında tutulacağı öğrenildi.

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

Düzce Valiliği koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocukla ilgili şu açıklamada bulundu:

"12 gün önce Almanya’dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki çocuk hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır."

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