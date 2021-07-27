İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2021 Salı / 17 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5615
  • EURO
    10,1025
  • ALTIN
    493.937
  • BIST100
    1349.11
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı
Güncel

Test sonucu pozitif olan yolcu şehirlerarası otobüste yakalandı

Bingöl'de, koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonucunun pozitif çıktığını öğrenmesine rağmen İstanbul'a gitmek için bindiği şehirlerarası otobüse inmeyen Nihai H. (48), yol kontrolündeki HES sorgulamasında yakalandı ve hastaneye ambulansla hastaneye nakledildi.

DHA27 Temmuz 2021 Salı 09:08 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 09:08
ABONE OL

Bingöl'de yaşayan Nihai H., grip şikayeti nedeniyle dün akşam koronavirüs testi yaptırdı. Nihai H. test sonucunu beklemeden İstanbul'a gitmek için şehirlerarası otobüse bindi. Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, İstanbul'a seyir halindeki otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Yolcuların yapılan kimlik ve HES kodu sorgulamalarında Nihai H.'nin test sonucunun pozitif olduğu görüldü. Bunun üzerine Nihai H. otobüsten indirildi. Polisin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nihai H. kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "Aşımı yaptırmıştım. Kendimi iyi hissediyordum. Telefonuma dün yaptırdığım test sonucumun pozitif olduğu bilgisi ben otobüsteyken geldi. İstanbul'a gidecektim" dedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihai H.'yi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otobüsteki diğer yolcular ise, İstanbul'a doğru yola çıktı. Otobüsteki yolcuların gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.