AA 7 Kasım 2021 Pazar 00:03 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 00:03

Testlere ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."