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Güncel

Test süreçleri başladı! En önemli aşamaya geçildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un test süreçlerinin başladığı duyuruldu.

AA7 Kasım 2021 Pazar 00:03 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 00:03
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Testlere ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor."

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