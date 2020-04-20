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Güncel

Tekirdağ'da koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişi, pişmanlık duyup geri döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkınca iki kez hastaneden kaçan kişi, pişmanlık duyup geri dönünce karantinaya alındı.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 14:39
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Çorlu ilçesinde 35 yaşındaki M.K.'ye, 13 Nisan'da başka bir rahatsızlığı nedeniyle gittiği Çorlu Devlet Hastanesinde koronavirüs testi de yapıldı.

Testin pozitif çıkması üzerine karantinaya alınmak istenen M.K, hastaneden kaçtı.

Hastane yönetiminin haber vermesi üzerine polis ekipleri bir gün sonra bu kişiyi yakalayarak hastaneye götürdü.

Burada karantinaya alınan M.K, hastaneden yeniden kaçtı.

Polisin yakalamaya çalıştığı M.K. duyduğu pişmanlık üzerine 17 Nisan'da hastaneye döndü.

Karantinaya alınan hastanın tedavisi sürüyor.

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