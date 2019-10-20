TESYEV 50 engelli çocuğu 'Kral Şakir' ile buluşturdu

TESYEV Genel Müdürü Berrin Altınöz ise ‘’TESYEV olarak BKM’nin desteği ve yönetim kurulu üyemiz Sedef İybar’ın öncülüğünde çocuklarımıza ayda bir sinema günleri düzenliyoruz. BKM bu organizasyonda bize salonlarını açtı. Buraya rehabilitasyon ve burs desteği verdiğimiz çocuklarımız geldi. Bu faaliyetlerimiz devam edecek. Sosyo ekonomik düzeyi düşük ve evden pek dışarıya çıkamayan çocuklarımızı evlerinden servislerle alarak sinemaya getiriyoruz ve böyle bir organizasyon vesilesiyle sosyo-kültürel etkinlikle tanıştırmış oluyoruz. Aileler ve çocuklar burada olmaktan çok mutlu’’ diye konuştu.

TESYEV ENGELLERİ KALDIRIYOR

Bu yıl 20. Yılını kutlayan TESYEV, Türkiye’de engellilerin engelsiz insanlarla birlikte yaşamın her alanında aktif bireyler olarak yer almalarını sağlamak için aralıksız çalışıyor. Engellilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal alandaki desteklerimizle kendilerini ifade edebilen, özgüvenlerini kazanmış mutlu bireyler olarak çağdaş Türk toplumunda kendilerine sağlam ve başarılı bir yer edinmelerini sağlamak için sayısız projeler üretiyor.