23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TESYEV 50 engelli çocuğu 'Kral Şakir' ile buluşturdu

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) engelli çocuklar için ‘’Çocuk Sinema Günleri’’ projesini başlattı. Vizyona girdiği ilk üç günde yarım milyon izleyici kitlesiyle tüm zamanların en iyi açılışını yapan animasyon filmi ‘Kral Şakir: Korsanlar Diyarı’ ile 50 çocuk aileleriyle birlikte sinemayla buluştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Her ay yen bir film izleyecek olan çocuklar için ilk gösterim 19 Ekim Cumartesi günü Torun Center Cinetech sinema salonunda gerçekleşti. Vizyona girdiği ilk üç günde yarım milyon izleyici kitlesiyle tüm zamanların en iyi açılışını yapan animasyon filmi  ‘Kral Şakir: Korsanlar Diyarı’ ile 50 çocuk aileleriyle birlikte sinemayla buluştu. TESYEV Yönetim Kurulu Üyesi Sedef İybar ve TESYEV Genel Müdürü Berrin Altınöz bu özel günde çocuklara eşlik etti.
 
'ONLARLA BİRLİKTE OLMAK BİZİ İYİ HİSSETTİRİYOR'
 
"Çocuk Sinema Günleri” ile engelli çocukların sanatla buluşmalarını ve moral kazanmalarını  hedeflediklerini belirten TESYEV Yönetim Kurulu Üyesi Sedef İybar “Bu sezon sinema etkinliğimizin ilkine Beşiktaş Kültür Merkezi ile beraber başladık. Bundan sonraki film gösterimleri için yapımcılarla görüşüyoruz. Engelli çocuklarımız ve aileleriyle birlikte ayda bir defa 50 çocuğumuzu sinemayla buluşturuyoruz. Filmi, çocuklarımız da gayet mutlu ve sabırlı bir şekilde izlediler, çok da hoşlarına gitti. Biz onlarla birlikte olmak istiyoruz ve bu bize iyi hissettiriyor.” dedi.
TESYEV Genel Müdürü Berrin Altınöz ise ‘’TESYEV olarak BKM’nin desteği ve yönetim kurulu üyemiz Sedef İybar’ın öncülüğünde çocuklarımıza ayda bir sinema günleri düzenliyoruz. BKM bu organizasyonda bize salonlarını açtı. Buraya rehabilitasyon ve burs desteği verdiğimiz çocuklarımız geldi. Bu faaliyetlerimiz devam edecek. Sosyo ekonomik düzeyi düşük ve evden pek dışarıya çıkamayan çocuklarımızı evlerinden servislerle alarak sinemaya getiriyoruz ve böyle bir organizasyon vesilesiyle sosyo-kültürel etkinlikle tanıştırmış oluyoruz. Aileler ve çocuklar burada olmaktan çok mutlu’’ diye konuştu. 
 
TESYEV ENGELLERİ KALDIRIYOR
 
Bu yıl 20. Yılını kutlayan TESYEV, Türkiye’de engellilerin engelsiz insanlarla birlikte yaşamın her alanında aktif bireyler olarak yer almalarını sağlamak için aralıksız çalışıyor. Engellilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal alandaki desteklerimizle kendilerini ifade edebilen, özgüvenlerini kazanmış mutlu bireyler olarak çağdaş Türk toplumunda kendilerine sağlam ve başarılı bir yer edinmelerini sağlamak için sayısız projeler üretiyor. 
 
 

Almanya´da canlı yayına damga vuran itiraflar: Erdoğan bizi uyarmıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Suriye'den çekilen Amerikan askerleri o ülkeye yerleşecek

Suriye'den çekilen Amerikan askerleri o ülkeye yerleşecek

'Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız'

'Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız'

İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

İstanbul turizmine sıcak hava dopingi

Memurun fazla mesai ücreti artıyor

Memurun fazla mesai ücreti artıyor

Tehlike Karadeniz'e geldi! 'Yemeyin, dokunmayın'

Tehlike Karadeniz'e geldi! 'Yemeyin, dokunmayın'

Suudi Arabistan’da kadınlar için yeni karar! Son aşamaya gelindi

Suudi Arabistan’da kadınlar için yeni karar! Son aşamaya gelindi

O ilimizde korkutan deprem. 4.0 ile sallandı

O ilimizde korkutan deprem. 4.0 ile sallandı
 

POPÜLER HABERLER

Almanya´da canlı yayına damga vuran itiraflar: Erdoğan bizi uyarmıştı

Almanya´da canlı yayına damga vuran itiraflar: Erdoğan bizi uyarmıştı

Başkan Erdoğan'dan asker selamı

Başkan Erdoğan'dan asker selamı

Siirt'te üretiyor... Amerika, İngiltere ve Fransa'ya satıyor

Siirt'te üretiyor... Amerika, İngiltere ve Fransa'ya satıyor

Litresini tam 100 bin liradan satışa sunacaklar!

Litresini tam 100 bin liradan satışa sunacaklar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA