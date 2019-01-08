Tetikçiyi gaybubet evinde gördüm

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un 19 Aralık 2016’da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada ilk duruşma dün yapıldı.

TOPLANTILARA KATILDI

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmalara, suikastçı Altıntaş ile aynı polis okulunda eğitim gören ve iddianamede FETÖ ile bağlantısı tespit edildiği belirtilen ve ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ile suçlanan üç sanığın savunması alındı. Sanıklardan Kadir Şamlı, yüksekokuldaki eğitimleri sırasında, davanın da sanıkları arasında bulunan bazı kişilerin çağrısı üzerine gittiği FETÖ’ye ait evde, suikastçı Altıntaş’ı gördüğünü bildirdi. Mahkeme başkanının, Altıntaş’ın FETÖ bağlantısını sorması üzerine sanıklardan eski polis memuru Doğukan Söylemez, okulun ilk günlerinde Mevlüt Mert Altıntaş’la tesadüfen aynı sırada oturduğunu belirterek, “Mevlüt, böyle biri değildi. Birden değişti. Namaz falan kılmaya başladı. Kaan Bülbül’ün yardımcısı gibi çalışan Sercan Başar ile arkadaşlık kurmaya başladıktan sonra değişti ve bizden uzaklaştı. Altıntaş’ın Kaan Bülbül ile örgüt toplantılarına katıldığını duydum” şeklinde ifade verdi.