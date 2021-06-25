Tevfik Göksu 'hodri meydan' demişti! ''Gelemediler''

25 Haziran 2021 Cuma 13:44 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 14:21

Cumhuriyet'in de aralarında bulunduğu 7 medya kuruluşunun, Esenler Belediyesi hakkında yaptığı haberlere cevap vermek için AK Parti'li Göksu bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Tevfik Göksu, 'Hodri Meydan' diyerek, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'i bugün saat 11.00'deki basın toplantısına davet etmişti.

Göksu, sosyal medya hesabından, "Hodri Meydan" notuyla yaptığı paylaşımda, "Esenlerimize olan ilginizin sebebini çok iyi biliyoruz. İBB'nin başarısızlıklarını örtmek için esenler belediyemiz üzerinden manipülasyon ve algı yapmaya çalışıyorsunuz Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak davete medya kuruluşlarından hiçbir basın mensubu katılım sağlamaması dikkat çekti.

'YALANLARI İLE YÜZLEŞEMEDİLER'

Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından yaptığı resimli paylaşımda, "Gelemediler... Yalanlarıyla yüzleşmeye yürekleri yetmedi." notunu düştü.