İmamoğlu’nun İBB çalışanlarını işten çıkarma kararını sert bir dille eleştiren Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “Hangi hukuki gerekçeyle, hangi raporla insanları kapının önüne bıraktınız? Özellikle CHP’li arkadaşlara soruyorum: sosyal demokrasi, emek, hak, özgürlük ve alın teri ne oldu?” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM ÖNCESİ VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN”

İmamoğlu’nun seçim öncesi verdiği sözleri hatırlatan Tevfik Göksu, “Seçimden önce hiçbir partizanlık yapmayacağınızı sadece insanların performansına, emeğine ve altın terine bakacağız derken, gelir gelmez yaklaşık bin 400 kişiyi kapının önüne bıraktınız. Bunun adı siyasi operasyon, partizanlık değilse nedir? Hangi hukuki gerekçeyle, hangi raporla insanları kapının önüne bıraktınız? Özellikle CHP’li arkadaşlara soruyorum: sosyal demokrasi, emek, hak, özgürlük ve alın teri ne oldu?” dedi.

“İBB’DE 15-20 YILDIR ÇALIŞANLAR İŞİNDEN OLDU”

İBB’den çıkarılan binlerce insanın hakaretle işlerinin son verdiğini belirten Göksu, “Sadece ekmeği ve alın terinde olan insanları itham ederek bankamatik, trol ya da yeni gelen eleman gibi saçma sapan tespitlerle insanların ekmeğine son verildi. Elinizde bir insanın bankamatik memuru olduğunu belgeleyecek rapor var mı? Elinizde bir insanın trol olduğunu belli eden belge var mı? İnsanları aldatmayın, yanlış şeyler söylemeyin. İki seçim arası giren insanlar diyerek kamuoyunu yanıltmayın, işinden olanlar İBB’de 15-20 yıldır çalışanlardı, bunları hep beraber görüyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.