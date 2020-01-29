Teyp arkasına gizlenmiş sentetik hap sevkiyatı jandarmaya takıldı

AA 29.01.2020 13:21 - Güncelleme: 29.01.2020 13:21

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir kişinin Gaziantep'ten 23 Ocak'ta, kente sentetik hap getireceği istihbaratı üzerine Narlı yol kontrol noktasında takip başlattı.

Jandarma ekibi, 5 günlük takip sonucu kontrol noktasında söz konusu otomobili durdurdu.

Yapılan aramada aracın ön göğüs bölgesinde bulunan teyp arkasına gizlenmiş vaziyette 2 bin 480 yeşil reçeteyle satışı yapılan sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili Suriye uyruklu iki kişi gözaltına alındı.