Tezkereler Meclis'ten geçti: TSK'nın görev süresi uzatıldı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Lübnan'ın coğrafi açıdan küçük olmakla birlikte bölgesel istikrar bakımından büyük öneme sahip bir ülke olduğunu belirterek "Lübnan'ın istikrar ve refahına atfettiğimiz önem çerçevesinde bu ülkede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak ortaya koyduğumuz somut katkılar hem bölgesel barışa hem istikrara hem de bu ülkeyle ikili ilişkilerimizin her veçhesine olumlu etki yapmaktadır." diye konuştu.

Hükûmetin bölgesel ve küresel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını her geçen gün artırdığını anlatan Oktay, TSK'nın çeşitli coğrafyalarda 19 farklı görev üstlendiğini ifade etti.

Filistin meselesinin tüm çözümsüzlüğüyle varlığını sürdürdüğünü dile getiren Oktay bu sorunun geçmiş 5 günde yaşananlardan ibaret olmadığını söyledi.

Oktay, ilk günden itibaren Filistin halkının haklarını her platformda savunduklarını ve savunmaya da devam edeceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak bölgede sivil, kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin Filistin halkına yönelik saldırılarına, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine, İsrail'in bölgedeki yayılmacı tutumuna her zaman karşı durduk, karşı duracağız, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Keza sadece Filistinli masumların değil, hangi milletten, dinden veya mezhepten olursa olsun masum, sivil, kadın ve çocuk, yaşlı fark etmeksizin savaşlar ve çatışmalar yüzünden sivillerin katledilmesine gerek Gazi Meclisimiz gerek hükûmet gerek millet gerekse de sade bir vatandaş olarak hiçbir zaman razı gelmedik, gelmeyeceğiz de. Sivil kayıpları ve katliamları kınıyoruz. Bu duruşumuz çıkarlara değil, ilkelere dayalıdır."

Türkiye'nin dış politikasının tam bağımsız, egemen bir devlet olarak milli menfaatler temelinde kimseye karşı değil, tüm ülkelerin menfaatine ve dünya barışının sağlanmasına yönelik olduğunu belirten Oktay, "Ak sütün içerisindeki ak kılı ayıracak hassasiyetle biz terörle mücadelemizi yaparız, sivillere asla zarar vermeyiz. PKK'ya 'terör örgütü' dememek için bin bir yola başvurmanıza da gerek yok; diyemediğinizi, diyemeyeceğinizi zaten biliyoruz. Biz buradan haykıralım: PKK azılı bir terör örgütüdür. Kadın, çocuk, yaşlı ayırmadan sivilleri katleden PKK'lı teröristler katildir. PYD, YPG, SDG; PKK'nın farklı adlarla anılan alt kolları terör örgütleridir." diye konuştu.

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ TEZKERESİ TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birlemiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, dünyadaki adaletsizliğin en yoğun yaşandığı yerlerden birisinin Filistin toprakları olduğunu söyledi.

Özen, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması ve Gazze'ye yönelik saldırıların son bulması gerektiğini kaydetti.

Afrika kıtasının 21'inci yüzyılın yükselen bir değer olduğuna işaret eden Özen, Afrika'yla birlik ve dayanışmanın sürdüğünü aktardı.

Refik Özen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" prensibiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Özen, tezkerenin bir yıl uzatılmasının Afrika halkının huzur ve refahı için önem taşıdığını ifade ederek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin sınır güvenliği için sınırda ve sınır ötesinde azami gayretini göstermekte, ülkemizin birliği, milletimizin yaşam hakkı, dünyada huzur, barış ve istikrar için dün olduğu gibi bugün de sınır ötesinde aziz milletimizin desteğiyle nerede terör, terörist varsa inlerine girecek, nerede olması gerekiyorsa orada yerini alacak." diye konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresini 1 yıl daha uzatan tezkere kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, gündemdeki konuların tamamlanmasının ardından birleşimi yarın 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öte yandan, tezkerenin görüşmelerinde verilen ara sırasında, Saadet Partisi milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda parti gruplarının oturma düzenine ilişkin yaşanan sıkıntısının çözümünde destek oldukları dolayısıyla MHP milletvekillerine kuliste baklava ikram etti.